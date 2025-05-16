Сочное мясо в дрожжевом тесте – это наслаждение, перед которым просто невозможно устоять. 24 Канал предлагает приготовить знаменитые житомирские беляши по рецепту любимого Эктора.

Читайте также Будет готова за 5 минут: пицца в чашке – даже не надо замешивать тесто

Ингредиенты:

тесто:

– 130 миллилитров молока;

– 100 миллилитров теплой воды;

– 4 грамма сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 350 граммов муки;

– 20 миллилитров растительного масла;

начинка:

– 300 граммов говяжьего фарша;

– 170 граммов лука;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Подогрейте молоко с водой до теплого состояния. Добавьте дрожжи, сахар и соль, размешайте до полного растворения ингредиентов.

Постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое тесто. Влейте растительное масло и хорошо вымесите до гладкой, эластичной консистенции.

Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1 – 1,5 часа, чтобы оно хорошо поднялось.

Тем временем очистите лук и мелко его нарежьте. Смешайте фарш с луком, добавьте соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте.

Когда тесто подойдет, обомните его и разделите на равные части. Сформируйте из каждой шарик, растяните в круглую лепешку, выложите в центр немного начинки, соедините края и плотно защипните. Легонько приплесните рукой.

В сковороде с толстым дном хорошо разогрейте масло. Обжаривайте беляши на среднем огне до румяной корочки, по 3 – 4 минуты с каждой стороны.