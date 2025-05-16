Когда-то этот салат был известным, и пришло время вернуть ему популярность. Это тот случай, когда все ингредиенты сочетании идеально, а еще – в нем нет ни грамма майонеза. 24 Канал предлагает воссоздать его по рецепту портала "Школа жизни".

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Рецепт салата "Шахтерский"

Время : 25 минут + настаивание

: 25 минут + настаивание Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов вареной говядины;

– 75 граммов лука;

– 100 граммов соленых огурцов;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– соль, перец, кориандр по вкусу.

Приготовление:

Отваренную говядину нарежьте тонкой соломкой. Лук измельчите так же и обдайте кипятком, чтобы уменьшить горечь, затем добавьте к мясу. Соленые огурцы также порежьте соломкой и перемешайте с остальными ингредиентами в миске. Для заправки разогрейте масло в сотейнике или глубокой сковороде, добавьте измельченный чеснок, лавровый лист, перец и кориандр. Прогрейте несколько минут, чтобы масло впитало аромат специй, после чего процедите его. Заправьте мясную смесь ароматным маслом, хорошо перемешайте, дайте остыть, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на ночь для маринования.

Приятного аппетита!

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