Хачапури с хрустящей корочкой и нежной начинкой с сыром никого не оставят равнодушным. А хозяйки отметят удивительную легкость их приготовления, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт ленивых хачапури
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 200 граммов сулугуни;
– щепотка соли;
– сливочное масло.
Приготовление:
- В большой миске взбейте яйцо с натертым сыром, добавьте соль.
- Влейте молоко и перемешайте массу венчиком до однородности.
- Затем добавьте муку и еще раз хорошо вымешайте.
- Вылейте смесь на горячую сковороду и обжарьте с обеих сторон под крышкой.
- Готовый хачапури смажьте сливочным маслом для более насыщенного вкуса.
Приятного аппетита!
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