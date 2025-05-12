Хачапури с хрустящей корочкой и нежной начинкой с сыром никого не оставят равнодушным. А хозяйки отметят удивительную легкость их приготовления, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт ленивых хачапури

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 250 миллилитров молока;
– 200 граммов сулугуни;
– щепотка соли;
– сливочное масло.

Приготовление:

  1. В большой миске взбейте яйцо с натертым сыром, добавьте соль.
  2. Влейте молоко и перемешайте массу венчиком до однородности.
  3. Затем добавьте муку и еще раз хорошо вымешайте.
  4. Вылейте смесь на горячую сковороду и обжарьте с обеих сторон под крышкой.
  5. Готовый хачапури смажьте сливочным маслом для более насыщенного вкуса.

Приятного аппетита!

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