Хачапурі з хрусткою скоринкою та ніжною начинкою з сиром нікого не залишать байдужим. А господині відзначать дивовижну легкість їхнього приготування, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Цікаво Готуйте одразу подвійну порцію: улюблені українські палюшки – смак, що пройшов крізь історію

Рецепт лінивих хачапурі

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 150 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 250 мілілітрів молока;
– 200 грамів сулугуні;
– дрібка солі;
– вершкове масло.

Приготування:

  1. У великій мисці збийте яйце з натертим сиром, додайте сіль.
  2. Влийте молоко й перемішайте масу віничком до однорідності.
  3. Потім додайте борошно і ще раз добре вимішайте.
  4. Вилийте суміш на гарячу сковороду та обсмажте з обох боків під кришкою.
  5. Готовий хачапурі змастіть вершковим маслом для більш насиченого смаку.

Смачного!

Ви захочете їсти його ложкою: рецепт фантастичного домашнього плавленого сиру.