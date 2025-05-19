Улюблені кабачки, довершені вершковим смаком, просто неможливо пропустити повз. З цим рецептом ви зможете насолодитися сезоном досхочу, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

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Рецепт млинців з кабачків

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 300 грамів борошна;

– 500 мілілітрів молока;

– 1 кілограм кабачків.

Приготування:

Яйця збиваємо з сілюю та цукром, вливаємо молоко та поступово додаємо борошно, щоб не утворювалися грудочки. Кабачки нарізємо шматочками, перебиваємо у блендері до однорідної маси та додаємо в тісто. Вливаємо трішки олії. Обсмажуємо млинці як звичайні до золотистого кольору з двох боків.

Смачного!

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