Любимые кабачки, дополнены сливочным вкусом, просто невозможно пропустить мимо. С этим рецептом вы сможете насладиться сезоном вволю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт блинов из кабачков
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 300 граммов муки;
– 500 миллилитров молока;
– 1 килограмм кабачков.
Приготовление:
- Яйца взбиваем с солью и сахаром, вливаем молоко и постепенно добавляем муку, чтобы не образовывались комочки.
- Кабачки нарезаем кусочками, перебиваем в блендере до однородной массы и добавляем в тесто. Вливаем немного масла.
- Обжариваем блины как обычные до золотистого цвета с двух сторон.
Приятного аппетита!
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