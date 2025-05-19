Любимые кабачки, дополнены сливочным вкусом, просто невозможно пропустить мимо. С этим рецептом вы сможете насладиться сезоном вволю, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт блинов из кабачков

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 300 граммов муки;

– 500 миллилитров молока;

– 1 килограмм кабачков.

Приготовление:

Яйца взбиваем с солью и сахаром, вливаем молоко и постепенно добавляем муку, чтобы не образовывались комочки. Кабачки нарезаем кусочками, перебиваем в блендере до однородной массы и добавляем в тесто. Вливаем немного масла. Обжариваем блины как обычные до золотистого цвета с двух сторон.

Приятного аппетита!

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