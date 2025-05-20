Эти лепешки имеют все шансы на то, чтобы стать частым и желанным гостем на вашем столе. Они требуют копеечных ингредиентов и очень легко готовятся, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Затишок".
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Рецепт ленивых лепешек
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 250 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 яйцо;
– 120 граммов твердого сыра;
– зеленый лук или другая зелень.
Приготовление:
В слегка подогретом кефире растворяем соль, сахар и соду. Хорошо перемешиваем, чтобы сода активировалась. Далее добавляем яйца и тщательно взбиваем смесь до однородной консистенции.
Вмешиваем мелко нарезанный зеленый лук, другую зелень и тертый сыр, после чего снова все перемешиваем.
Просеиваем муку и постепенно добавляем к смеси, замешивая мягкое тесто. Оставляем его под полотенцем или пленкой на 10 – 15 минут, чтобы "отдохнуло".
Готовое тесто разделяем на равные части, каждую раскатываем в тонкий корж.
Жарим лепешки на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
Если нужно – могу сделать версию текста для страницы с рецептами или соцсетей.
Приятного аппетита!
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