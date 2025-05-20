Эти лепешки имеют все шансы на то, чтобы стать частым и желанным гостем на вашем столе. Они требуют копеечных ингредиентов и очень легко готовятся, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Затишок".

Интересно Стакан кефира и 10 минут: создаем вкусности на всю семью, которая исчезнет со стола за секунду

Ингредиенты:

– 250 миллилитров кефира;

– 1 чайная ложка соли;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 яйцо;

– 120 граммов твердого сыра;

– зеленый лук или другая зелень.

Приготовление:

В слегка подогретом кефире растворяем соль, сахар и соду. Хорошо перемешиваем, чтобы сода активировалась. Далее добавляем яйца и тщательно взбиваем смесь до однородной консистенции.

Вмешиваем мелко нарезанный зеленый лук, другую зелень и тертый сыр, после чего снова все перемешиваем.

Просеиваем муку и постепенно добавляем к смеси, замешивая мягкое тесто. Оставляем его под полотенцем или пленкой на 10 – 15 минут, чтобы "отдохнуло".

Готовое тесто разделяем на равные части, каждую раскатываем в тонкий корж.

Жарим лепешки на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.