Коли готуватимете макарони наступного разу, обовʼязково поекспериментуйте з додаванням кисломолочного сиру. 24 Канал радить це зробити у спосіб, про який розповідає портал Ukr.Media.

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Як додати кисломолочний сир у макарони

Щоб усе йшло швидко, інгредієнти краще підготувати заздалегідь. Макарони варимо в підсоленій воді до готовності, після чого відкидаємо на друшляк і даємо стекти воді. Ще гарячі макарони перекладаємо в глибоку миску, додаємо до них 2 – 3 столові ложки м’якого сиру.

Улюблений гарнір / Фото Pixabay

Добре все перемішуємо, щоб сир рівномірно розподілився, утворивши ніжну вершкову масу. Перед подачею страву прикрашаємо подрібненою зеленню — петрушкою, кропом або зеленою цибулею.

У результаті отримуємо надзвичайно ніжну, кремову пасту без зайвих витрат. Простота приготування та цікаве поєднання інгредієнтів зробили цей рецепт улюбленцем багатьох родин. Господині відзначають, що добавку охоче просять як діти, так і дорослі.

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