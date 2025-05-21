На то, чтобы поставить нежные и пышные рогалики в духовку, вам нужно совсем немного времени и усилий. Это легко, вкусно и всегда радует родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Ябпоела".

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Ингредиенты:

– 100 миллилитров воды;

– 6 граммов сухих дрожжей 6 граммов сухих дрожжей;

– 200 граммов пшеничной муки;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка сахара (тесто);

– 2 столовые ложки сахара для посыпки;

– корица по вкусу.

Приготовление:

В большую миску наливаем теплую (но не горячую!) воду. Добавляем туда дрожжи, столовую ложку сахара и две ложки муки, отмеренные из всего объема, что понадобится для рецепта.

Слегка перемешиваем массу, накрываем миску крышкой или полотенцем и оставляем на 5 минут, чтобы дрожжи активировались.

После этого вливаем масло и снова перемешиваем. Добавляем остальную муку и замешиваем мягкое, нежное тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам – работать с ним будет легко.

Накрываем миску тканью или пленкой и оставляем при комнатной температуре на один час. Через час видим, что тесто хорошо подошло. Его следует слегка обомять, придать форму шара.

Перекладываем тесто на посыпанную мукой поверхность и раскатываем в тонкий круглый пласт. Чем тоньше удастся его раскатать, тем больше слоев будут иметь наши рогалики.

Сверху равномерно посыпаем сахаром. Если любите – добавьте немного корицы: на 2 столовые ложки сахара берем чайную ложку корицы. Можно слегка пройтись скалкой по начинке, чтобы она лучше закрепилась.

Нарезаем тесто на 12 секторов – треугольников одинакового размера.

Скручиваем рогалики, начиная с широкой стороны каждого кусочка.

Раскладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 10 минут, чтобы тесто немного "отдохнуло".

Перед выпеканием смазываем рогалики водой с содой для аппетитной корочки: на 2 столовые ложки воды добавляем щепотку соды и хорошо перемешиваем.

Ставим в заранее разогретую духовку и выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.