На то, чтобы поставить нежные и пышные рогалики в духовку, вам нужно совсем немного времени и усилий. Это легко, вкусно и всегда радует родных, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Ябпоела".
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Рецепт рогаликов на воле
- Время: 20 минут + выпекание
- Порций: 12 рогаликов
Ингредиенты:
– 100 миллилитров воды;
– 6 граммов сухих дрожжей 6 граммов сухих дрожжей;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка сахара (тесто);
– 2 столовые ложки сахара для посыпки;
– корица по вкусу.
Приготовление:
В большую миску наливаем теплую (но не горячую!) воду. Добавляем туда дрожжи, столовую ложку сахара и две ложки муки, отмеренные из всего объема, что понадобится для рецепта.
Слегка перемешиваем массу, накрываем миску крышкой или полотенцем и оставляем на 5 минут, чтобы дрожжи активировались.
После этого вливаем масло и снова перемешиваем. Добавляем остальную муку и замешиваем мягкое, нежное тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам – работать с ним будет легко.
Накрываем миску тканью или пленкой и оставляем при комнатной температуре на один час. Через час видим, что тесто хорошо подошло. Его следует слегка обомять, придать форму шара.
Перекладываем тесто на посыпанную мукой поверхность и раскатываем в тонкий круглый пласт. Чем тоньше удастся его раскатать, тем больше слоев будут иметь наши рогалики.
Сверху равномерно посыпаем сахаром. Если любите – добавьте немного корицы: на 2 столовые ложки сахара берем чайную ложку корицы. Можно слегка пройтись скалкой по начинке, чтобы она лучше закрепилась.
Нарезаем тесто на 12 секторов – треугольников одинакового размера.
Скручиваем рогалики, начиная с широкой стороны каждого кусочка.
Раскладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем полотенцем и оставляем еще на 10 минут, чтобы тесто немного "отдохнуло".
Перед выпеканием смазываем рогалики водой с содой для аппетитной корочки: на 2 столовые ложки воды добавляем щепотку соды и хорошо перемешиваем.
Ставим в заранее разогретую духовку и выпекаем около 20 минут при температуре 180 градусов.
Рогалики получаются нежные, ароматные, с румяной корочкой – настоящая домашняя вкуснятина!
Приятного аппетита!
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