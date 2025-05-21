Этот десерт знаком каждому с детства. Для него нужны самые простые ингредиенты, поэтому неудивительно, что он имел популярность у наших бабушек. 24 Канал предлагает вернуться в сладкие воспоминания с рецептом портала Ukr.Media.

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Ингредиенты:

– 500 миллилитров любого компота;

– 3 столовые ложки манки;

– 1 чайная ложка ванильного сахара.

Приготовление:

Влейте пол литра любого компота в кастрюлю и поставьте на плиту. Дождитесь, пока закипит.

Как только жидкость начнет кипеть, уменьшите огонь. Тонкой струйкой всыпайте манную крупу (примерно 3 столовые ложки), постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

Варите еще 2 – 3 минуты на слабом огне, затем снимите с плиты. Добавьте немного ванильного сахара и хорошо перемешайте.

Чтобы легче взбить массу в мусс, охладите дно кастрюли, поставив ее в миску с холодной водой или льдом.

Взбивайте миксером до рыхлой и густой консистенции, пока масса не будет держать форму, подобно взбитым сливкам.