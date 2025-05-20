Этот десерт позволит насладиться вкусом любимой ягоды на полную. 24 Канал предлагает сделать его по рецепту портала "Смачненьке", который вы захотите воспроизводить еще не один раз.

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Рецепт простого торта с клубникой

Время : 40 минут + застывание

: 40 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов клубники;

– 2 очищенные бананы;

– 2 столовые ложки сока лимона;

– 350 граммов творога;

– 400 граммов сметаны;

– 160 граммов сахара;

– пакетик ванильного сахара;

– 25 граммов желатина + 70 миллилитров воды;

– 30 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Бананы нарезаем и поливаем лимонным соком. Клубнику нарезаем половинками. Желатин заливаем водой на 5 минут, чтобы он набух. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбиваем в блендере до однородности. Желатин разогреваем, вливаем в творожную массу и хорошо перемешиваем. Добавляем в творожную массу бананы и клубники, переливаем в форму. Украшаем кусочками шоколада и оставляем на ночь в холодильнике.

Приятного аппетита!

Просто и изысканно: универсальная заправка для салатов.