Этот десерт позволит насладиться вкусом любимой ягоды на полную. 24 Канал предлагает сделать его по рецепту портала "Смачненьке", который вы захотите воспроизводить еще не один раз.
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Рецепт простого торта с клубникой
- Время: 40 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 250 граммов клубники;
– 2 очищенные бананы;
– 2 столовые ложки сока лимона;
– 350 граммов творога;
– 400 граммов сметаны;
– 160 граммов сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– 25 граммов желатина + 70 миллилитров воды;
– 30 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- Бананы нарезаем и поливаем лимонным соком.
- Клубнику нарезаем половинками.
- Желатин заливаем водой на 5 минут, чтобы он набух.
- Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбиваем в блендере до однородности.
- Желатин разогреваем, вливаем в творожную массу и хорошо перемешиваем.
- Добавляем в творожную массу бананы и клубники, переливаем в форму.
- Украшаем кусочками шоколада и оставляем на ночь в холодильнике.
Приятного аппетита!
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