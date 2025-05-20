Этот десерт позволит насладиться вкусом любимой ягоды на полную. 24 Канал предлагает сделать его по рецепту портала "Смачненьке", который вы захотите воспроизводить еще не один раз.

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Рецепт простого торта с клубникой

  • Время: 40 минут + застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 250 граммов клубники;
– 2 очищенные бананы;
– 2 столовые ложки сока лимона;
– 350 граммов творога;
– 400 граммов сметаны;
– 160 граммов сахара;
– пакетик ванильного сахара;
– 25 граммов желатина + 70 миллилитров воды;
– 30 граммов белого шоколада.

Приготовление:

  1. Бананы нарезаем и поливаем лимонным соком.
  2. Клубнику нарезаем половинками.
  3. Желатин заливаем водой на 5 минут, чтобы он набух.
  4. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар взбиваем в блендере до однородности.
  5. Желатин разогреваем, вливаем в творожную массу и хорошо перемешиваем.
  6. Добавляем в творожную массу бананы и клубники, переливаем в форму.
  7. Украшаем кусочками шоколада и оставляем на ночь в холодильнике.

Приятного аппетита!

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