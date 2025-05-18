Масло и майонез – стандартные опции для заправки салата, с которыми вы не сможете рассчитывать на что-то оригинальное. Но если ожидания именно такие, то 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт заправки для салата от портала Ukr.Media.
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Универсальная заправка для салатов
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 100 миллилитров масла;
– столовая ложка уксуса;
– сок половины лимона или целого лайма;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка прованских или итальянских трав.
Приготовление:
- Наливаем масло в небольшую банку.
- Начинаем поочередно добавлять ингредиенты и хорошо перемешиваем.
- Главное – соус должен иметь однородную консистенцию, иначе он расслоится.
- Хранить такую заправку можно до 3 недель. Перед использованием хорошо встряхните баночку.
Приятного аппетита!
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