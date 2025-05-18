Олія та майонез – стандартні опції для заправки салату, з якими ви не зможете розраховувати на щось оригінальне. Але якщо очікування саме такі, то 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт заправки для салату від порталу Ukr.Media.

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Універсальна заправка для салатів

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 100 мілілітрів олії;

– столова ложка оцту;

– сік половини лимона або цілого лайма;

– сіль та перець до смаку;

– дрібка прованських або італійських трав.



Приготування:

Наливаємо олію в невелику банку. Починаємо по черзі додавати інгредієнти та добре перемішуємо. Головне – соус повинен мати однорідну консистенцію, інакше він розшарується. Зберігати таку заправку можна до 3 тижнів. Перед використанням добре струсіть баночку.

Смачного!

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