Олія та майонез – стандартні опції для заправки салату, з якими ви не зможете розраховувати на щось оригінальне. Але якщо очікування саме такі, то 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт заправки для салату від порталу Ukr.Media.

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Універсальна заправка для салатів

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 100 мілілітрів олії;
– столова ложка оцту;
– сік половини лимона або цілого лайма;
– сіль та перець до смаку;
– дрібка прованських або італійських трав.

Приготування:

  1. Наливаємо олію в невелику банку.
  2. Починаємо по черзі додавати інгредієнти та добре перемішуємо.
  3. Головне – соус повинен мати однорідну консистенцію, інакше він розшарується.
  4. Зберігати таку заправку можна до 3 тижнів. Перед використанням добре струсіть баночку.

Смачного!

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