Це м'ясо одразу увійде до розряду ваших улюблених страв. Воно виходить ніжним, соковитим і смакуватиме з будь-яким гарніром. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу "Файні рецепти".

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Рецепт м'яса по-грузинськи

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм м'яса;

– 1 літр сметани;

– 2 столові ложки меду;

– 1 лимонного соку;

– спеції та зелень до смаку.

Приготування:

Наріжте м’ясо великими шматками та складіть у глибоку миску. Подрібніть зелень (підійдуть кріп, петрушка, базилік, кінза, розмарин) і змішайте її з сіллю та перцем. Додайте зелень до м’яса, влийте лимонний сік, додайте мед і ретельно все перемішайте. Залиште маринуватись у холодильнику на кілька годин. Після маринування додайте сметану, ще раз добре перемішайте та перекладіть суміш у форму для запікання, змащену маслом. Поставте форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку й запікайте приблизно годину.

Смачного!

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