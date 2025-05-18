Это мясо сразу войдет в разряд ваших любимых блюд. Оно получается нежным, сочным и будет сочетаться с любым гарниром. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала "Файные рецепты".
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Рецепт мяса по-грузински
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм мяса;
– 1 литр сметаны;
– 2 столовые ложки меда;
– 1 лимонного сока;
– специи и зелень по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте мясо крупными кусками и сложите в глубокую миску. Измельчите зелень (подойдут укроп, петрушка, базилик, кинза, розмарин) и смешайте ее с солью и перцем.
Добавьте зелень к мясу, влейте лимонный сок, добавьте мед и тщательно все перемешайте. Оставьте мариноваться в холодильнике на несколько часов.
После маринования добавьте сметану, еще раз хорошо перемешайте и переложите смесь в форму для запекания, смазанную маслом.
Поставьте форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно час.
Приятного аппетита!
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