Печень можно сделать не просто очень вкусной, но и позаботиться об оригинальной подаче. 24 Канал предлагает открыть для себя новый способ приготовления любимого субпродукта с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт нежной печени
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов куриной печени;
– 1 луковица;
– 100 граммов сыра Гауда;
– 6 яиц;
– 100 миллилитров молока;
– 4 зубчика чеснока;
– соль и копченая паприка по вкусу;
– пол чайной ложки душистого перца;
– пол чайной ложки мускатного ореха.
Приготовление:
Печень измельчите в блендере до однородной консистенции. Белки осторожно отделите от желтков.
Лук с чесноком также взбейте в блендере, долив 50 миллилитров молока. К полученной смеси добавьте желтки и еще 50 миллилитров молока, перемешайте.
Влейте измельченную печень в луково-желтковую массу и тщательно перемешайте до равномерной структуры. Приправьте специями: мускатным орехом, душистым перцем и солью.
Отдельно взбейте белки до густой пены и аккуратно введите в печеночную смесь, стараясь сохранить объем. Добавьте к ней измельченный в блендере сыр и еще раз деликатно перемешайте.
Готовую массу распределите в форме для запекания, предварительно смазанной или застеленной силиконовым ковриком. Выпекайте при 180 градусах около 40 минут. После приготовления дайте блюду полностью остыть, достаньте из формы и нарежьте порционными кусками.
Приятного аппетита!
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