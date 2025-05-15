Все, что нужно для этих драников, уже точно есть на вашей кухне. Поэтому 24 Канал предлагает не откладывать удовольствие на потом на насладиться любимыми дерунами по рецепту портала "На пенсии".

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Рецепт дерунов на хлебе

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 картофелины;

– 1 яйцо;

– 1 лук;

– 6 ломтей белого батона;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите картофель на крупной терке, добавьте к нему яйцо и измельченный лук. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Полученную смесь нанесите на кусочки батона. Обжаривайте бутерброды на разогретом масле, выкладывая их начинкой вниз.

Приятного аппетита!

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