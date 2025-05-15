Усе, що потрібно для цих дерунів, вже точно є на вашій кухні. Тож 24 Канал пропонує не відкладати задоволення на потім на насолодитися улюбленими дерунами за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт дерунів на хлібі

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 картоплини;

– 1 яйце;

– 1 цибуля;

– 6 скибок білого батона;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Натріть картоплю на крупній тертці, додайте до неї яйце та подрібнену цибулю. Посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте. Отриману суміш нанесіть на шматочки батона. Обсмажуйте бутерброди на розігрітій олії, викладаючи їх начинкою донизу.

Смачного!

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