Цей десерт дозволить насолодитися смаком улюбленої ягоди на повну. 24 Канал пропонує зробити його за рецептом порталу "Смачненьке", який ви захочете відтворювати ще не один раз.

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Рецепт простого торта з полуницею

Час : 40 хвилин + застигання

: 40 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів полуниці;

– 2 очищені банани;

– 2 столові ложки соку лимона;

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 400 грамів сметани;

– 160 грамів цукру;

– пакетик ваніального цукру;

– 25 грамів желатину + 70 мілілітрів води;

– 30 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Банани нарізаємо і поливаємо лимонним соком. Полуниці нарізємо половинками. Желатин заливаємо водою на 5 хвилин, щоб він набухнув. Сир, сметану, цукор і ванільний цукор збиваємо у блендері до однорідності. Желатин розігріваємо, вливаємо у сирну масу та добре перемішуємо. Додаємо у сирну масу банани та полуниці, переливаємо у форму. Прикрашаємо шматочками шоколаду і залишаємо на ніч у холодильнику.

Смачного!

Просто і вишукано: універсальна заправка для салатів.