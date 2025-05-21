Цей десерт знайомий кожному з дитинства. Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, тому не дивно, що він мав популярність у наших бабусь. 24 Канал пропонує повернутися у солодкі спогади з рецептом порталу Ukr.Media.
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Рецепт мусу
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів будь-якого компоту;
– 3 столові ложки манки;
– 1 чайна ложка ванільного цукру.
Приготування:
Влийте пів літра будь-якого компоту в каструлю та поставте на плиту. Дочекайтеся, поки закипить.
Як тільки рідина почне кипіти, зменште вогонь. Тонкою цівкою всипайте манну крупу (приблизно 3 столові ложки), постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.
Варіть ще 2 – 3 хвилини на слабкому вогні, потім зніміть з плити. Додайте трохи ванільного цукру і добре перемішайте.
Щоб легше збити масу в мус, охолодіть дно каструлі, поставивши її в миску з холодною водою або льодом.
Збивайте міксером до пухкої та густої консистенції, доки маса не триматиме форму, подібно до збитих вершків.
Готовий мус розлийте по креманках або чашках. За бажанням прикрасьте фруктами, ягодами або шоколадною стружкою.
Смачного!
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