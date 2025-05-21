Цей десерт знайомий кожному з дитинства. Для нього потрібні найпростіші інгредієнти, тому не дивно, що він мав популярність у наших бабусь. 24 Канал пропонує повернутися у солодкі спогади з рецептом порталу Ukr.Media.

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Інгредієнти:

– 500 мілілітрів будь-якого компоту;

– 3 столові ложки манки;

– 1 чайна ложка ванільного цукру.

Приготування:

Влийте пів літра будь-якого компоту в каструлю та поставте на плиту. Дочекайтеся, поки закипить.

Як тільки рідина почне кипіти, зменште вогонь. Тонкою цівкою всипайте манну крупу (приблизно 3 столові ложки), постійно помішуючи, щоб не утворилися грудочки.

Варіть ще 2 – 3 хвилини на слабкому вогні, потім зніміть з плити. Додайте трохи ванільного цукру і добре перемішайте.

Щоб легше збити масу в мус, охолодіть дно каструлі, поставивши її в миску з холодною водою або льодом.

Збивайте міксером до пухкої та густої консистенції, доки маса не триматиме форму, подібно до збитих вершків.