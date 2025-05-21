На те, щоб поставити ніжні та пишні рогалики у духовку, вам потрібно зовсім трішки часу та зусиль. Це легко, смачно та завжди тішить рідних, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Ябпоїла".

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Інгредієнти:

– 100 мілілітрів води;

– 6 грамів сухих дріжджів;

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка цукру (тісто);

– 2 столові ложки цукру для посипки;

– кориця до смаку.

Приготування:

У велику миску наливаємо теплу (але не гарячу!) воду. Додаємо туди дріжджі, столову ложку цукру та дві ложки борошна, відміряні з усього обсягу, що знадобиться для рецепта.

Злегка перемішуємо масу, накриваємо миску кришкою або рушником і залишаємо на 5 хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Після цього вливаємо олію та знову перемішуємо. Додаємо решту борошна й замішуємо м’яке, ніжне тісто. Воно повинне бути еластичним і не прилипати до рук – працювати з ним буде легко.

Накриваємо миску тканиною або плівкою й залишаємо при кімнатній температурі на одну годину. Через годину бачимо, що тісто добре підійшло. Його слід злегка обім’яти, надати форму кулі.

Перекладаємо тісто на посипану борошном поверхню й розкачуємо в тонкий круглий пласт. Чим тонше вдасться його розкачати, тим більше шарів матимуть наші рогалики.

Зверху рівномірно посипаємо цукром. Якщо любите – додайте трохи кориці: на 2 столові ложки цукру беремо чайну ложку кориці. Можна злегка пройтися качалкою по начинці, щоб вона краще закріпилася.

Нарізаємо тісто на 12 секторів – трикутників однакового розміру.

Скручуємо рогалики, починаючи з широкої сторони кожного шматочка.

Розкладаємо заготовки на деко, застелене пергаментом. Накриваємо рушником і залишаємо ще на 10 хвилин, щоб тісто трохи «відпочило».

Перед випіканням змащуємо рогалики водою з содою для апетитної скоринки: на 2 столові ложки води додаємо дрібку соди й добре перемішуємо.

Ставимо в заздалегідь розігріту духовку й випікаємо близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.