Традиційний рецепт сирників налічує вже понад 200 років. Попри давню історію ця страва залишається в топі завдяки гармонії смаку та простоти приготування. 24 Канал пропонує відтворити улюблені сирники за рецептом порталу "Затишок".

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Рецепт сирників

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 500 грамів сиру;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 1 яйце;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Сир розтираємо з цукром.
  2. Додаємо яйце, сіль та половину борошна, добре вимішуємо.
  3. Формуємо сирники і паніруємо у борошні.
  4. Обсмажуємо на середньому вогні до золотистого кольору.

Смачного!

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