Зазвичай голубці з картоплі готують під час посту, але не варто чекати так довго, щоб насолодитися смаком цієї історичної страви. 24 Канал пропонує не відкладати справу у довгий ящик та приготувати голубці з картоплі з порталом "Файні рецепти".
Цікаво Ви забудете про олію та майонез: проста заправка, яка перетворює салати на шедевр
Рецепт голубців з картоплі
- Час: 1 година 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 головка капусти;
– 800 грамів картоплі;
– 2 столові ложки манної крупи;
– 2 яйця;
– 1 столова ложка оцту;
– овочевий бульйон
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
З капустини обережно вирізати качан і розібрати її на окремі листки. У великій каструлі закип’ятити воду з сіллю, додати трохи оцту і відварити капустяне листя протягом п’яти хвилин.
Картоплю натерти на дрібній тертці або подрібнити у кухонному комбайні. Якщо натираєте вручну – злийте надлишок рідини. Якщо використовуєте соковижималку – можна додати трохи соку назад у масу, щоб начинка не була надто сухою.
Додайте до картопляної маси манну крупу, яйця, посоліть і поперчіть. Добре перемішайте до однорідності.
Підготовлені листки очистити від твердих прожилок біля основи. Викладати начинку на листки і згортати у формі голубців.
Залишки капустяного листя викласти на дно жаростійкого посуду. Голубці щільно укласти зверху, залити овочевим бульйоном (приблизно півсклянки).
Запікати в духовці при температурі 180 градусів протягом години.
Подавайте страву зі сметаною або грибним соусом.
Смачного!
Це дуже смачно: дешева закуска за лічені хвилини, яку сім'я з'їдає вмить.