Обычно голубцы из картофеля готовят во время поста, но не стоит ждать так долго, чтобы насладиться вкусом этого исторического блюда. 24 Канал предлагает не откладывать дело в долгий ящик и приготовить голубцы из картофеля с порталом "Файные рецепты".

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Рецепт голубцов из картофеля

Время : 1 час 35 минут

: 1 час 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 800 граммов картофеля;

– 2 столовые ложки манной крупы;

– 2 яйца;

– 1 столовая ложка уксуса;

– овощной бульон

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Из капусты осторожно вырезать кочан и разобрать ее на отдельные листья. В большой кастрюле вскипятить воду с солью, добавить немного уксуса и отварить капустные листья в течение пяти минут. Картофель натереть на мелкой терке или измельчить в кухонном комбайне. Если натираете вручную – слейте излишек жидкости. Если используете соковыжималку – можно добавить немного сока обратно в массу, чтобы начинка не была слишком сухой. Добавьте к картофельной массе манную крупу, яйца, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте до однородности. Подготовленные листья очистить от твердых прожилок у основания. Выкладывать начинку на листья и сворачивать в форме голубцов. Остатки капустных листьев выложить на дно жаростойкой посуды. Голубцы плотно уложить сверху, залить овощным бульоном (примерно полстакана). Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение часа. Подавайте блюдо со сметаной или грибным соусом.

Приятного аппетита!

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