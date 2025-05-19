Обычно голубцы из картофеля готовят во время поста, но не стоит ждать так долго, чтобы насладиться вкусом этого исторического блюда. 24 Канал предлагает не откладывать дело в долгий ящик и приготовить голубцы из картофеля с порталом "Файные рецепты".
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Рецепт голубцов из картофеля
- Время: 1 час 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 головка капусты;
– 800 граммов картофеля;
– 2 столовые ложки манной крупы;
– 2 яйца;
– 1 столовая ложка уксуса;
– овощной бульон
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Из капусты осторожно вырезать кочан и разобрать ее на отдельные листья. В большой кастрюле вскипятить воду с солью, добавить немного уксуса и отварить капустные листья в течение пяти минут.
Картофель натереть на мелкой терке или измельчить в кухонном комбайне. Если натираете вручную – слейте излишек жидкости. Если используете соковыжималку – можно добавить немного сока обратно в массу, чтобы начинка не была слишком сухой.
Добавьте к картофельной массе манную крупу, яйца, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте до однородности.
Подготовленные листья очистить от твердых прожилок у основания. Выкладывать начинку на листья и сворачивать в форме голубцов.
Остатки капустных листьев выложить на дно жаростойкой посуды. Голубцы плотно уложить сверху, залить овощным бульоном (примерно полстакана).
Запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение часа.
Подавайте блюдо со сметаной или грибным соусом.
Приятного аппетита!
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