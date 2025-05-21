Традиционный рецепт сырников насчитывает уже более 200 лет. Несмотря на давнюю историю это блюдо остается в топе благодаря гармонии вкуса и простоты приготовления. 24 Канал предлагает воссоздать любимые сырники по рецепту портала "Затишок".
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Рецепт сырников
- Время: 25 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки муки;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Творог растираем с сахаром.
- Добавляем яйцо, соль и половину муки, хорошо вымешиваем.
- Формируем сырники и панируем в муке.
- Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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