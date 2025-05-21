Традиционный рецепт сырников насчитывает уже более 200 лет. Несмотря на давнюю историю это блюдо остается в топе благодаря гармонии вкуса и простоты приготовления. 24 Канал предлагает воссоздать любимые сырники по рецепту портала "Затишок".

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Рецепт сырников

  • Время: 25 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 1 яйцо;
– 4 столовые ложки муки;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Творог растираем с сахаром.
  2. Добавляем яйцо, соль и половину муки, хорошо вымешиваем.
  3. Формируем сырники и панируем в муке.
  4. Обжариваем на среднем огне до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

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