Завдяки своїй універсальності соєвий соус чудово смакує з усіма інгредієнтами, а особливо – коли йдеться про їх поєднання. Тому заправити ним салат – гарне й правильне рішення, але ще краще збагатити його смак простими додатками, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Shuba.
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Рецепт заправки до салатів
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 1 чайна ложка соєвого соусу;
– 2 чайні ложки кунжутної олії;
– 1 чайна ложка оцту;
– 1 чайна ложка оливкової олії;
– 1 чайна ложка цукру.
Приготування:
- Перемішуємо всі інгредієнти.
- Залишаємо на кілька хвилин, щоб смаки добре поєдналися.
- Заправляємо салат.
Смачного!
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