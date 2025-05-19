Для того, щоб смачно поїсти, не обов'язково довго чаклувати біля плити. Просто відваріть буряк заздлегідь – і приготування салату займе кілька хвилин, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.
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Рецепт смачного ситного салату
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 варених або запечених буряка;
– солоний огірок;
– консервована квасоля;
– олія, сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Буряк та огірки нарізаємо кубиками.
- З квасолі зціджуємо рідину, змішуємо всі інгредієнти.
- Солимо, перчимо та заправляємо олією.
- Для смаку можна додати сир фета.
Смачного!
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