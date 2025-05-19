Для того, чтобы вкусно поесть, не обязательно долго колдовать у плиты. Просто отварите свеклу заранее – и приготовление салата займет несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт вкусного сытного салата, который исчезнет со стола за секунду
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 вареных или запеченных свеклы;
– солёный огурец;
– консервированная фасоль;
– масло, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Свеклу и огурцы нарезаем кубиками.
- С фасоли сцеживаем жидкость, смешиваем все ингредиенты.
- Солим, перчим и заправляем маслом.
- Для вкуса можно добавить сыр фета.
Приятного аппетита!
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