Для того, чтобы вкусно поесть, не обязательно долго колдовать у плиты. Просто отварите свеклу заранее – и приготовление салата займет несколько минут, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

Интересно Стакан кефира и 10 минут: создаем вкусности на всю семью, которая исчезнет со стола за секунду

Рецепт вкусного сытного салата, который исчезнет со стола за секунду

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 вареных или запеченных свеклы;

– солёный огурец;

– консервированная фасоль;

– масло, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Свеклу и огурцы нарезаем кубиками. С фасоли сцеживаем жидкость, смешиваем все ингредиенты. Солим, перчим и заправляем маслом. Для вкуса можно добавить сыр фета.

Приятного аппетита!

Для праздников и на каждый день: простой рецепт печеночного торта.