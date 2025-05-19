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Рецепт печеночного торта

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8

Ингредиенты:

блины:

– 1 килограмм куриной печени;

– 1 лук;

– 2 яйца;

– 100 миллилитров молока;

– 4 столовые ложки муки;

– соль и перец по вкусу;

начинка:

– 2 моркови;

– 1 луковица;

– 400 граммов шампиньонов;

– 4 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриную печень взбейте в блендере вместе с луком, яйцами и молоком до однородной массы. Добавьте соль, перец и муку, перемешайте до гладкой консистенции. Обжаривайте блины на горячей сковороде по несколько минут с каждой стороны до румяности. На растительном масле поджарьте измельченный лук и натертую морковь. Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите, поперчите, по желанию добавьте немного чеснока. После охлаждения овощей соедините их с майонезом. Выкладывайте блины слоями, промазывая каждый овощно-грибной смесью. Верхний слой намажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и украсьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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