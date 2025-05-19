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Рецепт печеночного торта
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
блины:
– 1 килограмм куриной печени;
– 1 лук;
– 2 яйца;
– 100 миллилитров молока;
– 4 столовые ложки муки;
– соль и перец по вкусу;
начинка:
– 2 моркови;
– 1 луковица;
– 400 граммов шампиньонов;
– 4 столовые ложки майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Куриную печень взбейте в блендере вместе с луком, яйцами и молоком до однородной массы. Добавьте соль, перец и муку, перемешайте до гладкой консистенции.
Обжаривайте блины на горячей сковороде по несколько минут с каждой стороны до румяности.
На растительном масле поджарьте измельченный лук и натертую морковь. Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите, поперчите, по желанию добавьте немного чеснока.
После охлаждения овощей соедините их с майонезом.
Выкладывайте блины слоями, промазывая каждый овощно-грибной смесью. Верхний слой намажьте майонезом, посыпьте тертым сыром и украсьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!
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