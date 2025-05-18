Этот десерт не требует большого бюджета или усилий. А результат точно порадует вас лучше большинства магазинных сладостей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт рулета "Баунти"
- Время: 20 минут + замораживание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов самого простого сахарного печенья;
– 2 столовые ложки какао-порошка;
– 100 миллилитров молока;
– 2,5 столовых ложек сахара;
– 80 граммов сливочного масла комнатной температуры;
– 60 граммов сахарной пудры;
– 80 граммов кокосовой стружки;
– ванильный сахар по вкусу.
Приготовление:
- Печенье измельчаем до состояния мелкой крошки. Добавляем порошок какао и тщательно перемешиваем.
- Молоко немного подогреваем, растворяем в нем сахар и ванилин.
- Вливаем теплое молоко к массе из печенья и замешиваем густую, липкую смесь - основу для "теста".
- В отдельной миске соединяем размягченное сливочное масло, сахарную пудру и кокосовую стружку. Тщательно перемешиваем до однородной массы.
- На поверхности стола расстилаем пищевую пленку. Влажными руками выкладываем шоколадную основу, формируя прямоугольник толщиной примерно 0,5 – 0,8 сантиметра.
- Поверх шоколадного слоя равномерно распределяем кокосовую начинку, немного смещая ее в сторону, откуда начнем сворачивать рулет.
- Воспользовавшись пленкой, осторожно сворачиваем все в рулет.
- Заворачиваем его в ту же пленку и отправляем в морозилку на 60 – 90 минут.
- После этого перекладываем в холодильник для дальнейшего хранения.
Приятного аппетита!
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