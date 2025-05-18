Этот десерт не требует большого бюджета или усилий. А результат точно порадует вас лучше большинства магазинных сладостей, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

К теме Вкусно, просто и без муки: диетический яблочный штрудель за 20 минут: диетический яблочный штрудель

Рецепт рулета "Баунти"

Время : 20 минут + замораживание

: 20 минут + замораживание Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов самого простого сахарного печенья;

– 2 столовые ложки какао-порошка;

– 100 миллилитров молока;

– 2,5 столовых ложек сахара;

– 80 граммов сливочного масла комнатной температуры;

– 60 граммов сахарной пудры;

– 80 граммов кокосовой стружки;

– ванильный сахар по вкусу.

Приготовление:

Печенье измельчаем до состояния мелкой крошки. Добавляем порошок какао и тщательно перемешиваем. Молоко немного подогреваем, растворяем в нем сахар и ванилин. Вливаем теплое молоко к массе из печенья и замешиваем густую, липкую смесь - основу для "теста". В отдельной миске соединяем размягченное сливочное масло, сахарную пудру и кокосовую стружку. Тщательно перемешиваем до однородной массы. На поверхности стола расстилаем пищевую пленку. Влажными руками выкладываем шоколадную основу, формируя прямоугольник толщиной примерно 0,5 – 0,8 сантиметра. Поверх шоколадного слоя равномерно распределяем кокосовую начинку, немного смещая ее в сторону, откуда начнем сворачивать рулет. Воспользовавшись пленкой, осторожно сворачиваем все в рулет. Заворачиваем его в ту же пленку и отправляем в морозилку на 60 – 90 минут. После этого перекладываем в холодильник для дальнейшего хранения.

Приятного аппетита!

Всегда получается идеальным: шоколадный брауни за 30 минут.