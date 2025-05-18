Цей десерт не потребує великого бюджету чи зусиль. А результат точно потішить вас краще за більшість магазинних солодощів, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

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Рецепт рулету "Баунті"

Час : 20 хвилин + заморожування

: 20 хвилин + заморожування Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів найпростішого цукрового печива;

– 2 столові ложки какао-порошку;

– 100 мілілітрів молока;

– 2,5 столових ложок цукру;

– 80 грамів вершкового масла кімнатної температури;

– 60 грамів цукрової пудри;

– 80 грамів кокосової стружки;

– ванільний цукор до смаку.

Приготування:

Печиво подрібнюємо до стану дрібної крихти. Додаємо порошок какао та ретельно перемішуємо. Молоко трохи підігріваємо, розчиняємо в ньому цукор і ванілін. Вливаємо тепле молоко до маси з печива та замішуємо густу, липку суміш — основу для "тіста". В окремій мисці з’єднуємо розм’якшене вершкове масло, цукрову пудру та кокосову стружку. Ретельно перемішуємо до однорідної маси. На поверхні столу розстеляємо харчову плівку. Вологими руками викладаємо шоколадну основу, формуючи прямокутник товщиною приблизно 0,5 – 0,8 сантиметра. Поверх шоколадного шару рівномірно розподіляємо кокосову начинку, трохи зміщуючи її в бік, звідки почнемо згортати рулет. Скориставшись плівкою, обережно згортаємо все в рулет. Загортаємо його у ту ж плівку та відправляємо в морозилку на 60 – 90 хвилин. Після цього перекладаємо в холодильник для подальшого зберігання.

Смачного!

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