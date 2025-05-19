Цей печінковий торт стане ситною закускою на кожен день або стане окрасою вашого святкового столу. 24 Канал пропонує зберегти цей рецепт від порталу "На пенсії" та повернутися до нього за першої ж зручної нагоди.

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Рецепт печінкового торта

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

млинці:

– 1 кілограм курячої печінки;

– 1 цибуля;

– 2 яйця;

– 100 мілілітрів молока;

– 4 столові ложки борошна;

– сіль та перець до смаку;

начинка:

– 2 моркви;

– 1 цибулина;

– 400 грамів печериць;

– 4 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Курячу печінку збийте у блендері разом із цибулею, яйцями та молоком до однорідної маси. Додайте сіль, перець і борошно, перемішайте до гладкої консистенції. Обсмажуйте млинці на гарячій сковороді по кілька хвилин з кожного боку до рум’яності. На рослинній олії підсмажте подрібнену цибулю та натерту моркву. Додайте нарізані печериці, посоліть, поперчіть, за бажанням додайте трохи часнику. Після охолодження овочів з’єднайте їх із майонезом. Викладайте млинці шарами, промащуючи кожен овочево-грибною сумішшю. Верхній шар намастіть майонезом, посипте тертим сиром і оздобте свіжою зеленню.

Смачного!

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