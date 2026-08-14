14 серпня, 17:48
Жоден не розм'якне: перевірений рецепт хрумких маринованих огірків на зиму
Хрусткі мариновані огірки часто визначає не лише сам сорт, а й те, як саме їх підготували до банки. У цьому рецепті є кілька простих кроків, які допомагають зберегти форму, аромат і насичений смак.
Хрусткі огірки в банці виходять не випадково: усе вирішують підготовка, спеції та маринад. Головний секрет в оцті: він підкислює середовище й допомагає заготівлі краще зберігатися.
Як замаринувати хрумкі огірки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1 літрова банка
Інгредієнти:
– огірки;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 3 – 4 кружальця моркви;
– 1 гілочка кропу;
– 2 – 3 шматочки кропу;
– 1 кружальце цибулі;
– 5 – 6 горошин чорного перцю;
– 1 лавровий листок;
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 5 столових ложок оцту.
Приготування:
- Промийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 2 – 3 години або на ніч.
- На дно стерильної літрової банки покладіть часник, моркву, кріп, хрін, цибулю та перець.
- Щільно наповніть банку огірками, додаючи лавровий лист.
- Всипте сіль і цукор, влийте оцет та залийте все окропом до самого верху.
- Накрийте кришкою й стерилізуйте в каструлі з гарячою водою близько 5 хвилин після закипання.
- Одразу герметично закрийте банку, кілька разів обережно прокрутіть її, щоб сіль і цукор розчинилися, та переверніть догори дном.
- Залиште до повного охолодження без укутування.