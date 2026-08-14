Жоден не розм'якне: перевірений рецепт хрумких маринованих огірків на зиму

Хрусткі мариновані огірки часто визначає не лише сам сорт, а й те, як саме їх підготували до банки. У цьому рецепті є кілька простих кроків, які допомагають зберегти форму, аромат і насичений смак.

Хрусткі огірки в банці виходять не випадково: усе вирішують підготовка, спеції та маринад. Головний секрет в оцті: він підкислює середовище й допомагає заготівлі краще зберігатися. Як замаринувати хрумкі огірки? Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1 літрова банка Інгредієнти:

– огірки;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 3 – 4 кружальця моркви;

– 1 гілочка кропу;

– 2 – 3 шматочки кропу;

– 1 кружальце цибулі;

– 5 – 6 горошин чорного перцю;

– 1 лавровий листок;

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 5 столових ложок оцту. Приготування: Промийте огірки та замочіть їх у холодній воді на 2 – 3 години або на ніч. На дно стерильної літрової банки покладіть часник, моркву, кріп, хрін, цибулю та перець. Щільно наповніть банку огірками, додаючи лавровий лист. Всипте сіль і цукор, влийте оцет та залийте все окропом до самого верху. Накрийте кришкою й стерилізуйте в каструлі з гарячою водою близько 5 хвилин після закипання. Одразу герметично закрийте банку, кілька разів обережно прокрутіть її, щоб сіль і цукор розчинилися, та переверніть догори дном. Залиште до повного охолодження без укутування.