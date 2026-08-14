Хрустящие огурцы в банке получаются не случайно: все зависит от подготовки, специй и маринада. Главный секрет – в уксусе: он подкисляет среду и помогает заготовке дольше храниться.
Как замариновать хрустящие огурцы?
- Время: 30 минут
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– огурцы;
– 3–4 зубчика чеснока;
– 3–4 кружочка моркови;
– 1 веточка укропа;
– 2–3 кусочка укропа;
– 1 кружочек лука;
– 5–6 горошин черного перца;
– 1 лавровый лист;
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 5 столовых ложек уксуса.
Приготовление:Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Промойте огурцы и замочите их в холодной воде на 2 – 3 часа или на ночь.
- На дно стерильной литровой банки положите чеснок, морковь, укроп, хрен, лук и перец.
- Плотно наполните банку огурцами, добавляя лавровый лист.
- Всыпьте соль и сахар, влейте уксус и залейте все кипятком до самого верха.
- Накройте крышкой и стерилизуйте в кастрюле с горячей водой около 5 минут после закипания.
- Сразу же герметично закройте банку, несколько раз осторожно покрутите ее, чтобы соль и сахар растворились, и переверните вверх дном.
- Оставьте до полного остывания без укутывания.