Квашені огірки на зиму без оцту: старовинний спосіб із зеленою заливкою

Квашені огірки без оцту можуть бути напрочуд хрусткими, якщо дати їм правильно закваситися в зеленій заливці.

Коли справа доходить до заготівлі закруток, то краще спиратися на рецепти, які перевірені роками та досвідом сотень господинь. Тоді результат буде максимально яскравим, а турбуватися про помилки не доведеться.

Як замаринувати огірки без оцту?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 1 трилітрова банка

Інгредієнти:

– середні огірки – скільки поміститься у банку;

– великі або перерослі огірки – приблизно 1,1 – 1,2 літра подрібненої маси;

– 80 грамів солі;

– 2 великі зубчики часнику;

– 10 горошин чорного перцю;

– 1 парасолька кропу з гілочкою.

Приготування:

Помийте огірки, залийте їх холодною водою і залиште приблизно на 1 годину. Перерослі огірки натріть на дрібній тертці або подрібніть м’ясорубкою чи кухонним комбайном. Додайте сіль і добре перемішайте. На дно чистої банки покладіть кріп, нарізаний часник і чорний перець. Викладіть шар цілих огірків, залийте частиною огіркової маси й повторюйте шари, доки банка не заповниться. Періодично струшуйте банку, щоб заливка рівномірно розподілилася по всьому об’єму. Закрийте банку капроновою кришкою та одразу поставте у погріб або інше прохолодне місце.

Що важливо знати

Огірки поступово заквасяться самі. Холодне зберігання допомагає процесу йти повільно та рівномірно, а зелена заливка робить смак виразнішим.

У таких огірках немає оцту – лише сіль, часник, кріп, перець і огіркова маса. Саме вона запускає молочнокисле бродіння, через яке огірки стають кислуватими, ароматними й довше не псуються.