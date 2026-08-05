Коли справа доходить до заготівлі закруток, то краще спиратися на рецепти, які перевірені роками та досвідом сотень господинь. Тоді результат буде максимально яскравим, а турбуватися про помилки не доведеться.
Як замаринувати огірки без оцту?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 1 трилітрова банка
Інгредієнти:
– середні огірки – скільки поміститься у банку;
– великі або перерослі огірки – приблизно 1,1 – 1,2 літра подрібненої маси;
– 80 грамів солі;
– 2 великі зубчики часнику;
– 10 горошин чорного перцю;
– 1 парасолька кропу з гілочкою.
Приготування:
- Помийте огірки, залийте їх холодною водою і залиште приблизно на 1 годину.
- Перерослі огірки натріть на дрібній тертці або подрібніть м’ясорубкою чи кухонним комбайном. Додайте сіль і добре перемішайте.
- На дно чистої банки покладіть кріп, нарізаний часник і чорний перець.
- Викладіть шар цілих огірків, залийте частиною огіркової маси й повторюйте шари, доки банка не заповниться.
- Періодично струшуйте банку, щоб заливка рівномірно розподілилася по всьому об’єму.
- Закрийте банку капроновою кришкою та одразу поставте у погріб або інше прохолодне місце.
Що важливо знати
Огірки поступово заквасяться самі. Холодне зберігання допомагає процесу йти повільно та рівномірно, а зелена заливка робить смак виразнішим.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
У таких огірках немає оцту – лише сіль, часник, кріп, перець і огіркова маса. Саме вона запускає молочнокисле бродіння, через яке огірки стають кислуватими, ароматними й довше не псуються.