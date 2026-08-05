Коли справа доходить до заготівлі закруток, то краще спиратися на рецепти, які перевірені роками та досвідом сотень господинь. Тоді результат буде максимально яскравим, а турбуватися про помилки не доведеться.

Як замаринувати огірки без оцту?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 1 трилітрова банка

Інгредієнти:
– середні огірки – скільки поміститься у банку;
– великі або перерослі огірки – приблизно 1,1 – 1,2 літра подрібненої маси;
– 80 грамів солі;
– 2 великі зубчики часнику;
– 10 горошин чорного перцю;
– 1 парасолька кропу з гілочкою.

Приготування:

  1. Помийте огірки, залийте їх холодною водою і залиште приблизно на 1 годину.
  2. Перерослі огірки натріть на дрібній тертці або подрібніть м’ясорубкою чи кухонним комбайном. Додайте сіль і добре перемішайте.
  3. На дно чистої банки покладіть кріп, нарізаний часник і чорний перець.
  4. Викладіть шар цілих огірків, залийте частиною огіркової маси й повторюйте шари, доки банка не заповниться.
  5. Періодично струшуйте банку, щоб заливка рівномірно розподілилася по всьому об’єму.
  6. Закрийте банку капроновою кришкою та одразу поставте у погріб або інше прохолодне місце.

Що важливо знати

Огірки поступово заквасяться самі. Холодне зберігання допомагає процесу йти повільно та рівномірно, а зелена заливка робить смак виразнішим.

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У таких огірках немає оцту – лише сіль, часник, кріп, перець і огіркова маса. Саме вона запускає молочнокисле бродіння, через яке огірки стають кислуватими, ароматними й довше не псуються.