9 липня, 12:02
За цей рецепт треба дати медаль: готуємо кабачки з помідорами на сковороді
Кабачки – беззаперечний хіт сезону, і тепер вони будуть ще смачнішими. Увесь секрет в тому, щоб приготувати їх разом з помідорами.
Якщо після важкого дня не хочеться довго стояти біля плити, то цей рецепт врятує від турбот та подарує смачну вечерю. Беріть на озброєння рецепт порталу "Смачненьке" та насолоджуйтеся смаком літа!
Як приготувати кабачки з помідорами?
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 кабачки;
– 1 цибуля;
– 800 грамів помідорів;
– 1 головка часнику;
– пучок кропу;
– 50 – 70 грамів вершкового масла;
– олія для смаження;
– 4 – 5 горошин духмяного перцю;
– 5 гвоздик;
– 3 лаврові листки;
– 1 столова ложка цукру;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте кабачки кружальцями завтовшки близько 1 сантиметр (якщо зробити їх занадто тонкими, вони втратять соковитість).
- Помідори натріть на крупній тертці, видаливши шкірку, а часник подрібніть і дайте йому постояти кілька хвилин для насиченішого аромату.
- Цибулю нашаткуйте пір'ям, а свіжий кріп дрібно порубайте.
- Обсмажте кабачки порціями з обох боків до легкої золотавості на розігрітій з олією пательні, після чого викладіть на паперові серветки, щоб позбутися жиру.
- У тій же олії буквально протягом хвилини припустіть цибулю до м'якості.
- Поверніть кабачки назад у пательню, залийте томатною масою, додайте часник, лавровий лист, гвоздику, духмяний і чорний перці, а також цукор із сіллю.
- Перемішайте все, зменшіть вогонь і тушкуйте 5 хвилин.
- Далі всипте кріп і киньте шматочок вершкового масла. Томіть страву ще 5 хвилин.
- Якщо любите рідку підливу – вимикайте одразу, а для густішої консистенції потримайте кабачки на плиті ще кілька хвилин без кришки.
- Ця страва ідеально пасує до картопляного пюре, рису чи гречки, або ж просто до свіжого хліба, яким так смачно вимакувати залишками підливи з тарілки.