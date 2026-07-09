За цей рецепт треба дати медаль: готуємо кабачки з помідорами на сковороді

Кабачки – беззаперечний хіт сезону, і тепер вони будуть ще смачнішими. Увесь секрет в тому, щоб приготувати їх разом з помідорами.

Якщо після важкого дня не хочеться довго стояти біля плити, то цей рецепт врятує від турбот та подарує смачну вечерю. Беріть на озброєння рецепт порталу "Смачненьке" та насолоджуйтеся смаком літа!

Як приготувати кабачки з помідорами?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 кабачки;

– 1 цибуля;

– 800 грамів помідорів;

– 1 головка часнику;

– пучок кропу;

– 50 – 70 грамів вершкового масла;

– олія для смаження;

– 4 – 5 горошин духмяного перцю;

– 5 гвоздик;

– 3 лаврові листки;

– 1 столова ложка цукру;

– сіль та перець до смаку.

Приготування: