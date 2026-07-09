Если после тяжелого дня не хочется долго стоять у плиты, то этот рецепт избавит вас от хлопот и подарит вкусный ужин. Воспользуйтесь рецептом портала "Смачненьке" и наслаждайтесь вкусом лета!
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Как приготовить кабачки с помидорами?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 кабачка;
– 1 луковица;
– 800 граммов помидоров;
– 1 головка чеснока;
– пучок укропа;
– 50 – 70 граммов сливочного масла;
– растительное масло для жарки;
– 4 – 5 горошин душистого перца;
– 5 гвоздик;
– 3 лавровых листа;
– 1 столовая ложка сахара;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 сантиметра (если сделать их слишком тонкими, они потеряют сочность).
- Помидоры натрите на крупной терке, удалив кожицу, а чеснок измельчите и дайте ему постоять несколько минут для более насыщенного аромата.
- Лук нарежьте соломкой, а свежий укроп мелко порубите.
- Обжарьте кабачки порциями с обеих сторон до легкого золотистого оттенка на разогретой с маслом сковороде, после чего выложите на бумажные салфетки, чтобы избавиться от жира.
- В том же масле буквально в течение минуты припущите лук до мягкости.
- Верните кабачки обратно в сковороду, залейте томатной массой, добавьте чеснок, лавровый лист, гвоздику, душистый и черный перец, а также сахар с солью.
- Перемешайте все, убавьте огонь и тушите 5 минут.
- Затем добавьте укроп и кусочек сливочного масла. Тушите блюдо еще 5 минут.
- Если вы любите жидкий соус – снимите с огня сразу, а для более густой консистенции подержите кабачки на плите еще несколько минут без крышки.
- Это блюдо идеально подходит к картофельному пюре, рису или гречке, а также просто к свежему хлебу, которым так вкусно вымакивать остатки соуса из тарелки.