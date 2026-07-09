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Как приготовить кабачки с помидорами?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 кабачка;

– 1 луковица;

– 800 граммов помидоров;

– 1 головка чеснока;

– пучок укропа;

– 50 – 70 граммов сливочного масла;

– растительное масло для жарки;

– 4 – 5 горошин душистого перца;

– 5 гвоздик;

– 3 лавровых листа;

– 1 столовая ложка сахара;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление: