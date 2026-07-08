Говяжий фарш – один из самых универсальных продуктов на кухне. Из него можно приготовить множество блюд: от сытной запеканки до сочных домашних бургеров. Однако при обжаривании он часто пересушивается, теряет сочность и становится жестким. Решить эту проблему поможет один простой ингредиент, который наверняка есть в вашем кухонном шкафу, сообщает издание Mirror. Секрет кроется в обычной пищевой соде!

В чем заключается кулинарная магия соды?

Пищевая сода является слабощелочным веществом. Когда она попадает на мясо, то повышает уровень pH белков. В щелочной среде белковые волокна теряют способность плотно сжиматься при нагревании, поэтому они не выталкивают влагу наружу. Благодаря этому фарш остается максимально нежным и сочным.

Кроме того, снижение кислотности ускоряет реакцию Майяра – химический процесс между аминокислотами и сахарами, который отвечает за образование аппетитной золотистой корочки. Мясо с добавлением соды подрумянивается значительно быстрее и приобретает глубокий, насыщенный мясной вкус.

Фарш получится очень сочным / Фото Pixabay

Как правильно приготовить фарш?

Чтобы метод сработал идеально, лучше всего использовать нежирный говяжий фарш. Придерживайтесь следующей последовательности приготовления:

Приготовьте смесь: растворите 1/4 чайной ложки пищевой соды в 2 столовых ложках воды. Осторожно введите полученный раствор в сырой фарш перед тем, как выложить его на сковороду. Поставьте мясо в холодильник примерно на 15 минут, чтобы смесь хорошо впиталась в волокна. Разогрейте сковороду и выложите фарш. Сначала обжарьте его цельным куском в течение нескольких минут, чтобы образовалась красивая корочка, а уже потом начинайте измельчать лопаткой. Готовьте, пока мясо не потеряет розовый цвет.

Нэнси сравнила две порции обжаренного фарша – с содой и без нее. По ее словам, мясо, обработанное содовым раствором, приобрело гораздо более глубокий, насыщенный и ароматный вкус благодаря интенсивному подрумяниванию.

Откуда взялся этот метод?

Этот кулинарный лайфхак на самом деле имеет глубокие корни в азиатской кухне, в частности в традиционных китайских и корейских рецептах. Как отмечает Pellman's Kitchen, этот метод лежит в основе известной техники под названием "вельветинг" (бархатизация).

Исторически повара использовали щелочные растворы с содой или крахмалом, чтобы сделать даже самые жесткие и дешевые куски мяса нежными, словно бархат, во время быстрого обжаривания в воке. Научные исследования подтверждают, что благодаря изменению электрического заряда белков мясо способно удерживать на 25–30 % больше собственного сока.