Яловичий фарш – один із найуніверсальніших продуктів на кухні. З нього можна приготувати безліч страв: від ситної запіканки до соковитих домашніх бургерів. Проте під час обсмажування він часто пересушується, втрачає соковитість і стає жорстким. Вирішити цю проблему допоможе один простий інгредієнт, який точно є у вашій кухонній шафі, повідомляє видання Mirror. Секрет криється у звичайній харчовій соді!

У чому полягає кулінарна магія соди?

Харчова сода є слаболужною речовиною. Коли вона потрапляє на м'ясо, то підвищує рівень pH білків. У лужному середовищі білкові волокна втрачають здатність щільно стискатися під час нагрівання, тому вони не виштовхують вологу назовні. Завдяки цьому фарш залишається максимально ніжним і соковитим.

Крім того, зниження кислотності прискорює реакцію Майяра – хімічний процес між амінокислотами та цукрами, який відповідає за утворення апетитної золотавої скоринки. М'ясо з додаванням соди підрум'янюється значно швидше та набуває глибокого, насиченого м'ясного смаку.

Фарш буде дуже соковитим / Фото Pixabay

Як правильно підготувати фарш?

Щоб метод спрацював ідеально, найкраще використовувати нежирний яловичий фарш. Дотримуйтеся такої послідовності приготування:

Приготуйте суміш: розчиніть 1/4 чайної ложки харчової соди у 2 столових ложках води. Обережно вмішайте отриманий розчин у сирий фарш перед тим, як відправляти його на пательню. Поставте м'ясо в холодильник приблизно на 15 хвилин, щоб суміш добре всоталася у волокна. Розігрійте пательню та викладіть фарш. Спочатку обсмажте його цільним шматком протягом кількох хвилин для утворення гарної скоринки, а вже потім починайте подрібнювати лопаткою. Готуйте, доки з м'яса не зникне рожевий колір.

Ненсі порівняла дві порції обсмаженого фаршу – з содою та без неї. За її словами, м'ясо, оброблене содовим розчином, отримало набагато глибший, насичений та ароматний смак завдяки інтенсивному підрум'янюванню.

Звідки взявся цей метод?

Цей кулінарний лайфхак насправді має глибоке коріння в азійській кухні, зокрема в традиційних китайських та корейських рецептах. Як зазначає Pellman's Kitchen, цей метод є основою відомої техніки під назвою "вельветинг" (оксамитування).

Історично кухарі використовували лужні розчини з содою або крохмалем, щоб зробити навіть найжорсткіші та найдешевші шматки м'яса ніжними, наче оксамит, під час швидкого обсмажування у воці. Наукові дослідження підтверджують, що завдяки зміні електричного заряду білків м'ясо здатне утримувати на 25 – 30% більше власного соку.