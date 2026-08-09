Як закрити кабачки в соусі сацебелі: пряна консервація, яку відкриваєш і не можеш зупинитися

Якщо літні кабачки вже набридли в салатах, ікрі та звичних закрутках, є спосіб, після якого банку хочеться відкривати знову й знову: кабачки в соусі сацебелі.

Кабачки в соусі сацебелі виходять гостро-солодкими, соковитими й такими, що банку хочеться відкрити ще до зими. А сам рецепт допоможе по-новому використати літній урожай. Розповідаємо, як приготувати кабачки в соусі сацебелі за домашнім рецептом, який передають у родині з покоління в покоління.

Чим цей рецепт відрізняється від звичних закруток

Головну роль тут відіграє соус сацебелі. Саме він додає кабачкам насичений кисло-солодкий смак із легкою пряністю, а перець, часник і спеції роблять овочі соковитими.

Маринад виходить настільки вдалим, що його часто доїдають швидше, ніж самі кабачки. У цій родині таку консервацію готують щороку, а однієї порції зазвичай не вистачає надовго.

Як приготувати кабачки у соусі сацебелі?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 7 баночок по 0,5 літра

Інгредієнти:

– 3 кілограми кабачків;

– 3 солодкі перці;

– 2 гострі перці;

– 100 грамів часнику;

– 1 склянка оцту;

– 1 склянка олії;

– 1 склянка цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 1 банка соусу сацебелі.

Приготування:

Кабачки наріжте невеликими кубиками. Солодкий і гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси. У велику каструлю викладіть кабачки, додайте перцеву суміш і натріть часник. Влийте оцет і олію, всипте цукор і сіль, додайте банку соусу сацебелі. Усе ретельно перемішайте. Поставте каструлю на середній вогонь і дочекайтеся закипання. Після закипання варіть 30 хвилин, періодично помішуючи. Готові кабачки одразу розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.

Як стерилізувати банки

За словами авторки рецепта, банки стерилізують у духовці при температурі 140 – 150 градусів протягом 10 – 15 хвилин. Кришки окремо проварюють у киплячій воді.

Такий спосіб зручний, якщо потрібно швидко підготувати кілька банок одразу й не витрачати час на стерилізацію над паром.