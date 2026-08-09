Як закрити кабачки в соусі сацебелі: пряна консервація, яку відкриваєш і не можеш зупинитися
Якщо літні кабачки вже набридли в салатах, ікрі та звичних закрутках, є спосіб, після якого банку хочеться відкривати знову й знову: кабачки в соусі сацебелі.
Кабачки в соусі сацебелі виходять гостро-солодкими, соковитими й такими, що банку хочеться відкрити ще до зими. А сам рецепт допоможе по-новому використати літній урожай. Розповідаємо, як приготувати кабачки в соусі сацебелі за домашнім рецептом, який передають у родині з покоління в покоління.
Чим цей рецепт відрізняється від звичних закруток
Головну роль тут відіграє соус сацебелі. Саме він додає кабачкам насичений кисло-солодкий смак із легкою пряністю, а перець, часник і спеції роблять овочі соковитими.
Маринад виходить настільки вдалим, що його часто доїдають швидше, ніж самі кабачки. У цій родині таку консервацію готують щороку, а однієї порції зазвичай не вистачає надовго.
Як приготувати кабачки у соусі сацебелі?
- Час: 1 година
- Порцій: 7 баночок по 0,5 літра
Інгредієнти:
– 3 кілограми кабачків;
– 3 солодкі перці;
– 2 гострі перці;
– 100 грамів часнику;
– 1 склянка оцту;
– 1 склянка олії;
– 1 склянка цукру;
– 2 столові ложки солі;
– 1 банка соусу сацебелі.
Приготування:
- Кабачки наріжте невеликими кубиками.
- Солодкий і гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси.
- У велику каструлю викладіть кабачки, додайте перцеву суміш і натріть часник.
- Влийте оцет і олію, всипте цукор і сіль, додайте банку соусу сацебелі.
- Усе ретельно перемішайте.
- Поставте каструлю на середній вогонь і дочекайтеся закипання.
- Після закипання варіть 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Готові кабачки одразу розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрутіть кришками.
Як стерилізувати банки
За словами авторки рецепта, банки стерилізують у духовці при температурі 140 – 150 градусів протягом 10 – 15 хвилин. Кришки окремо проварюють у киплячій воді.
Такий спосіб зручний, якщо потрібно швидко підготувати кілька банок одразу й не витрачати час на стерилізацію над паром.