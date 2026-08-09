Кабачки в соусе сацебели получаются острыми и сладкими, сочными – такие, что банку хочется открыть еще до зимы. А сам рецепт поможет по-новому использовать летний урожай. Рассказываем, как приготовить кабачки в соусе сацебели по домашнему рецепту, который передается в семье из поколения в поколение.
Почему этот рецепт отличается от привычных закруток
Главную роль здесь играет соус сацебели. Именно он придает кабачкам насыщенный кисло-сладкий вкус с легкой пряностью, а перец, чеснок и специи делают овощи сочными.
Маринад получается настолько удачным, что его часто доедают быстрее, чем сами кабачки. В этой семье такую консервацию готовят каждый год, а одной порции обычно не хватает надолго.
Как приготовить кабачки в соусе сацебели?
- Время: 1 час
- Порций: 7 баночек по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 3 килограмма кабачков;
– 3 сладких перца;
– 2 острых перца;
– 100 граммов чеснока;
– 1 стакан уксуса;
– 1 стакан растительного масла;
– 1 стакан сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 1 банка соуса сацебели.
Приготовление:
- Кабачки нарежьте небольшими кубиками.
- Сладкий и острый перец измельчите в блендере до однородной массы.
- В большую кастрюлю выложите кабачки, добавьте перцевую смесь и натрите чеснок.
- Влейте уксус и растительное масло, всыпьте сахар и соль, добавьте банку соуса сацебели.
- Все тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь и дождитесь закипания.
- После закипания варите 30 минут, периодически помешивая.
- Готовые кабачки сразу разложите по стерилизованным банкам и герметично закрутите крышками.
Как стерилизовать банки
По словам автора рецепта, банки стерилизуют в духовке при температуре 140 – 150 градусов в течение 10 – 15 минут. Крышки отдельно проваривают в кипящей воде.
Такой способ удобен, если нужно быстро подготовить несколько банок сразу и не тратить время на стерилизацию над паром.