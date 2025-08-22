Пікантні кабачки – це та закуска, за яку ви точно подякуєте собі взимку. Їх варто ставити на стіл навіть тоді, коли ви чекаєте на гостей.

Не треба турбуватися про стерилізацію чи інші клопоти – поруч з кабачками завжди йдуть легкість приготування та неймовірний смак. 24 Канал рекомендує заготувати пікантні кабачки на зиму за рецептом порталу Shuba.

Як заготувати кабачки із соусом сацебелі?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 4 зубчики часнику;

– 50 грамів болгарського перцю;

– 150 грамів соусу сацебелі;

– 10 грамів солі;

– 20 грамів цукру;

– 40 мілілітрів соняшникової олії;

– 25 мілілітрів оцту.

Приготування:

Очистьте болгарський перець від насіння та наріжте його кубиками розміром близько одного сантиметра. Так само наріжте кабачки. Часник подрібніть. Перекладіть кабачки й перець у велику металеву миску, додайте сіль, цукор, влийте олію, оцет і соус сацебелі. Добре перемішайте та залиште при кімнатній температурі на 30 – 40 хвилин, щоб овочі пустили сік. Після цього проваріть масу без кришки приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи. За потреби додайте сіль та цукор. Додайте подрібнений часник і тушкуйте ще близько 10 хвилин. Гарячу страву розкладіть по стерильних банках і щільно закрийте кришками. Банки переверніть догори дном, укутайте теплою ковдрою й залиште на 8 годин. Зберігайте салат із кабачків у соусі сацебелі в прохолодному місці.

Смачного!

Українські страви – важлива частина нашої спадщини. Деякі з них внесені в ЮНЕСКО, і ви легко можете відтворити їх на власній кухні.