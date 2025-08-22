Смачно 24 розповідає про страви, включені до Національного переліку елементів НКС, Це ще один привід особливо серйозно ставитися до збереження кулінарних традицій України.

Що таке нематеріальна культурна спадщина ЮНЕСКО?

Відповідно до Конвенції ЮНЕСКО, "нематеріальна культурна спадщина" охоплює низку практик, форм самовираження, знань і навичок, а також пов'язані з ними інструменти, артефакти та культурні простори. Вони визнаються спільнотами, групами та окремими особами як невідіймані компоненти їхньої культурної спадщини.

В Україні збереження нематеріальної культурної спадщини забезпечується на державному рівні шляхом створення Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Які українські страви внесені до ЮНЕСКО?

Український борщ

Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини вніс український борщ до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО у липні 2022 року. Культура приготування українського борщу увійшла до Національного переліку НКС України та до Списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, які потребують термінової охорони ЮНЕСКО.

Авдіївська каша (Донеччина)

Традиційна страва, відома як авдіївська каша, отримала визнання як частина нематеріальної культурної спадщини України, будучи включеною до списку у 2022 році. Місцеві легенди свідчать, що традиція приготування цієї страви сягає кінця 19 століття.

Історично авдіївська каша відігравала важливу роль як в ритуальному, так і у святковому контексті. Її традиційно готували на поминки, а також подавали як святковий десерт на завершення святкових трапез. Вона має схожість із солодкою рисовою кашею.

Яворівський пиріг (Львівщина)

Знаменитий яворівський пиріг, приготований з гречки та картоплі, залишається улюбленою стравою вже понад 150 років. Цю традиційну страву можна приготувати двома різними способами: закритим або напіввідкритим.



Яворівський пиріг / Фото пані Стефи

Кулінарні ентузіасти будуть раді дізнатися, що існує 12 різних способів насолодитися цим класичним пирогом. Популярними варіантами подачі є поєднання з білим борщем на житній заквасці, з грибним тістом зі шматочком лимона або з м'ясним тістом, доповненим кислим молоком та сметаною. Універсальність яворівського пирога продовжує захоплювати відвідувачів, забезпечуючи йому місце в кулінарній спадщині регіону.

Гуцульська бриндзя (Закарпаття)

У самому серці українських Карпат кулінарний скарб, відомий як бриндзя, здобуває визнання як "біле золото" регіону. Цей унікальний сир, виготовлений з молока високогірних овець, є невідійманим інгредієнтом таких традиційних страв, як банош, гугель, мачанка, кулеша, вареники та пироги.

Виробництво бринзи має давню історію, її витоки сягають 15 століття. Протягом літніх місяців вівці пасуться у високогір'ї на висоті щонайменше 700 метрів, що сприяє виразному смаку та якості цього заповітного молочного продукту.

Також до переліку нематеріальної культурної спадщини України входять страви: