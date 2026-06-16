Смажені кабачки це вже минуле: ці рецепти подарують багато задоволення
Сезону кабачків кожна господиня чекає з нетерпінням. Смаження та тушкування – це класика, але можна піти значно далі.
Ці страви стануть вашою розрадою навіть після важкого дня. 24 Канал зібрав рецепти з кабачками, які сподобаються кожному.
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Чи можливо приготувати торт з кабачками?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 невеликий кабачок вагою 200 грамів;
– 200 грамів вершкового масла;
– 270 грамів темного шоколаду;
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– дрібка морської солі.
Нетипове поєднання інгредієнтів / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Підготуйте та відміряйте всі інгредієнти.
- Духовку розігрійте до 175 градусів. Форму розміром 23 на 30 сантиметрів змастіть вершковим маслом.
- Кабачок помийте, зріжте кінчики та натріть на найдрібнішій тертці. Сік не відтискайте – саме він робить тісто вологішим і щільнішим.
- У сотейник покладіть вершкове масло й почніть розтоплювати його на мінімальному вогні. Додайте 225 грамів шоколаду, поламаного на шматочки, і повільно розтопіть усе разом, часто перемішуючи.
- Масу не перегрівайте. Зніміть сотейник із вогню. В одну миску вбийте яйця, додайте цукор, рослинну олію та ванільний цукор.
- Перемішайте вінчиком. В іншу миску всипте борошно, какао, розпушувач, соду й сіль, після чого перемішайте ложкою. До яєчної маси влийте розтоплений шоколад із маслом і знову перемішайте вінчиком.
- Всипте борошняну суміш, додайте натертий кабачок і перемішайте тісто ложкою до поєднання інгредієнтів. Викладіть масу в підготовлену форму.
- Решту шоколаду, приблизно 45 грамів, поріжте дрібними шматочками й посипте ним верх тіста. Поставте форму в духовку та випікайте 30 – 35 хвилин.
- Не перетримуйте пиріг у духовці, щоб він не став сухим: усередині він має залишитися вологим, а зверху утвориться тонка хрумка скоринка. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 20 порцій.
Як приготувати фаршировані кабачки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 великий кабачок або 2 маленькі;
– 50 грамів білої квасолі;
– 250 грамів м’ясного фаршу;
– 1 червона цибулина;
– 1/2 солодкого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 75 грамів зеленого горошку;
– 400 грамів нарізаних консервованих помідорів;
– 4 столові ложки кукурудзи;
– 200 грамів твердого сиру;
– сіль;
– перець;
– 1/3 чайної ложки чилі;
– 1 чайна ложка базиліку;
– 1 чайна ложка солодкої меленої паприки;
– 3 чайні ложки томатної пасти.
Насичений смак / Фото przyslij przepis
Приготування:
Білу квасолю замочіть у воді приблизно на 12 годин. Після цього зваріть її до м’якості в тій самій воді з дрібкою солі. Якщо часу на замочування немає, використайте консервовану квасолю. Червону цибулю поріжте кубиками й обсмажте на сковороді. Через кілька хвилин додайте часник, пропущений через прес. Потім викладіть м’ясний фарш і смажте, доки він добре підрум’яниться. Влийте нарізані консервовані помідори, додайте томатну пасту, перемішайте й потримайте на вогні ще кілька хвилин. Додайте зелений горошок і солодкий перець, порізаний кубиками.
Смажте все разом, доки овочі стануть м’якшими, частина рідини випарується, а соус загусне. У процесі приготування приправте начинку базиліком, солодкою паприкою, чилі, сіллю та перцем. Зменште вогонь, додайте квасолю й кукурудзу, коротко обсмажте начинку, а потім зніміть сковороду з плити.
Натріть твердий сир, 2 – 3 столові ложки залиште для посипання, а решту додайте до гарячої начинки й перемішайте.
Кабачки помийте, розріжте вздовж і ложкою виберіть м’яку середину. Наповніть половинки підготовленою начинкою, викладіть у форму та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікайте приблизно 30 хвилин.
За 10 хвилин до кінця приготування посипте кабачки відкладеним тертим сиром. Подавайте страву зі свіжим хлібом.
Як зробити сендвічі з кабачками?
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 300 грамів панірування;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець – на смак.
Для начинки:
– 150 грамів крабових паличок;
– 2 плавлені сирки;
– 1 зубок часнику;
– 1 – 2 столові ложки майонезу.
Як приготувати кабачки: дивіться відео
Приготування:
- Кабачки помийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 сантиметр. Злегка посоліть і поперчіть їх з обох боків.
- Підготуйте три окремі місткості: в одну насипте борошно, в другу вбийте та збийте яйця, а в третю всипте панірувальні сухарі.
- Кожне кружальце кабачка спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, після цього запаніруйте в сухарях.
- Обсмажте кабачки на добре розігрітій сковороді з обох боків до рум’яної скоринки. Готові кружальця перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Поки кабачки трохи охолоджуються, приготуйте начинку. Крабові палички, плавлені сирки та часник натріть на тертці.
- Додайте майонез і добре перемішайте.
- Маса має вийти ніжною, але не надто рідкою.
- На одне кружальце кабачка викладіть трохи начинки, накрийте другим кружальцем і злегка притисніть. Так само сформуйте решту кабачкових сендвічів.
- Закуску можна подавати теплою або холодною.
- Якщо дістаєте її з холодильника, перед подачею трохи підігрійте в мікрохвильовці.