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16 червня, 23:20
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Смажені кабачки це вже минуле: ці рецепти подарують багато задоволення

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Сезону кабачків кожна господиня чекає з нетерпінням. Смаження та тушкування – це класика, але можна піти значно далі.

Ці страви стануть вашою розрадою навіть після важкого дня. 24 Канал зібрав рецепти з кабачками, які сподобаються кожному. 

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Чи можливо приготувати торт з кабачками?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 невеликий кабачок вагою 200 грамів;
– 200 грамів вершкового масла;
– 270 грамів темного шоколаду;
– 3 яйця;
– 300 грамів цукру;
– 4 столові ложки рослинної олії;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 2 столові ложки какао;
– 1/2 чайної ложки розпушувача;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– дрібка морської солі.

Нетипове поєднання інгредієнтів / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Підготуйте та відміряйте всі інгредієнти.
  2. Духовку розігрійте до 175 градусів. Форму розміром 23 на 30 сантиметрів змастіть вершковим маслом.
  3. Кабачок помийте, зріжте кінчики та натріть на найдрібнішій тертці. Сік не відтискайте – саме він робить тісто вологішим і щільнішим.
  4. У сотейник покладіть вершкове масло й почніть розтоплювати його на мінімальному вогні. Додайте 225 грамів шоколаду, поламаного на шматочки, і повільно розтопіть усе разом, часто перемішуючи.
  5. Масу не перегрівайте. Зніміть сотейник із вогню. В одну миску вбийте яйця, додайте цукор, рослинну олію та ванільний цукор.
  6. Перемішайте вінчиком. В іншу миску всипте борошно, какао, розпушувач, соду й сіль, після чого перемішайте ложкою. До яєчної маси влийте розтоплений шоколад із маслом і знову перемішайте вінчиком.
  7. Всипте борошняну суміш, додайте натертий кабачок і перемішайте тісто ложкою до поєднання інгредієнтів. Викладіть масу в підготовлену форму.
  8. Решту шоколаду, приблизно 45 грамів, поріжте дрібними шматочками й посипте ним верх тіста. Поставте форму в духовку та випікайте 30 – 35 хвилин.
  9. Не перетримуйте пиріг у духовці, щоб він не став сухим: усередині він має залишитися вологим, а зверху утвориться тонка хрумка скоринка. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 20 порцій.

Як приготувати фаршировані кабачки? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 великий кабачок або 2 маленькі;
– 50 грамів білої квасолі;
– 250 грамів м’ясного фаршу;
– 1 червона цибулина;
– 1/2 солодкого перцю;
– 2 зубчики часнику;
– 75 грамів зеленого горошку;
– 400 грамів нарізаних консервованих помідорів;
– 4 столові ложки кукурудзи;
– 200 грамів твердого сиру;
– сіль;
– перець;
– 1/3 чайної ложки чилі;
– 1 чайна ложка базиліку;
– 1 чайна ложка солодкої меленої паприки;
– 3 чайні ложки томатної пасти.

Насичений смак / Фото przyslij przepis

Приготування: 

  1. Білу квасолю замочіть у воді приблизно на 12 годин. Після цього зваріть її до м’якості в тій самій воді з дрібкою солі. Якщо часу на замочування немає, використайте консервовану квасолю. Червону цибулю поріжте кубиками й обсмажте на сковороді. Через кілька хвилин додайте часник, пропущений через прес. Потім викладіть м’ясний фарш і смажте, доки він добре підрум’яниться. Влийте нарізані консервовані помідори, додайте томатну пасту, перемішайте й потримайте на вогні ще кілька хвилин. Додайте зелений горошок і солодкий перець, порізаний кубиками. 

  2. Смажте все разом, доки овочі стануть м’якшими, частина рідини випарується, а соус загусне. У процесі приготування приправте начинку базиліком, солодкою паприкою, чилі, сіллю та перцем. Зменште вогонь, додайте квасолю й кукурудзу, коротко обсмажте начинку, а потім зніміть сковороду з плити. 

  3. Натріть твердий сир, 2 – 3 столові ложки залиште для посипання, а решту додайте до гарячої начинки й перемішайте. 

  4. Кабачки помийте, розріжте вздовж і ложкою виберіть м’яку середину. Наповніть половинки підготовленою начинкою, викладіть у форму та поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікайте приблизно 30 хвилин. 

  5. За 10 хвилин до кінця приготування посипте кабачки відкладеним тертим сиром. Подавайте страву зі свіжим хлібом.

Як зробити сендвічі з кабачками? 

  • Час: 20 хвилин

  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кабачки;
– 3 яйця;
– 200 грамів борошна;
– 300 грамів панірування;
– 1 зубчик часнику;
– сіль, перець – на смак.

Для начинки:
– 150 грамів крабових паличок;
– 2 плавлені сирки;
– 1 зубок часнику;
– 1 – 2 столові ложки майонезу.

Як приготувати кабачки: дивіться відео

Приготування:

  1. Кабачки помийте й наріжте кружальцями завтовшки приблизно 1 сантиметр. Злегка посоліть і поперчіть їх з обох боків.
  2. Підготуйте три окремі місткості: в одну насипте борошно, в другу вбийте та збийте яйця, а в третю всипте панірувальні сухарі.
  3. Кожне кружальце кабачка спочатку обваляйте в борошні, потім занурте в яйце, після цього запаніруйте в сухарях.
  4. Обсмажте кабачки на добре розігрітій сковороді з обох боків до рум’яної скоринки. Готові кружальця перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Поки кабачки трохи охолоджуються, приготуйте начинку. Крабові палички, плавлені сирки та часник натріть на тертці.
  5. Додайте майонез і добре перемішайте.
  6. Маса має вийти ніжною, але не надто рідкою.
  7. На одне кружальце кабачка викладіть трохи начинки, накрийте другим кружальцем і злегка притисніть. Так само сформуйте решту кабачкових сендвічів.
  8. Закуску можна подавати теплою або холодною.
  9. Якщо дістаєте її з холодильника, перед подачею трохи підігрійте в мікрохвильовці.

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