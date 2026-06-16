Білу квасолю замочіть у воді приблизно на 12 годин. Після цього зваріть її до м’якості в тій самій воді з дрібкою солі. Якщо часу на замочування немає, використайте консервовану квасолю. Червону цибулю поріжте кубиками й обсмажте на сковороді. Через кілька хвилин додайте часник, пропущений через прес. Потім викладіть м’ясний фарш і смажте, доки він добре підрум’яниться. Влийте нарізані консервовані помідори, додайте томатну пасту, перемішайте й потримайте на вогні ще кілька хвилин. Додайте зелений горошок і солодкий перець, порізаний кубиками.