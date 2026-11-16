Всі в захваті від цієї знахідки: пухкі капустяні деруни на сметані без натирання картоплі

Капустяні деруни – це чудова альтернатива звичним картопляним оладкам, коли хочеться легкої, але ситної домашньої страви без виснажливого натирання сирих бульб.

Завдяки поєднанню сметани та дрібки харчової соди тісто під час смаження помітно піднімається, тож готові вироби виходять пухкими, соковитими всередині й апетитно хрусткими зовні. Головний секрет вдалої текстури криється в правильній підготовці зимової білокачанної капусти: її попередньо злегка протушковують у невеликій кількості води, щоб пом'якшити щільні волокна, а потім ретельно відтискають.

Якщо ж використовуєте ніжну молоду капусту, цей етап можна сміливо пропустити й замішувати тісто одразу зі свіжої нарізки.

Як приготувати деруни з капусти?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів білокачанної капусти;

– 50 мілілітрів питної води для тушкування;

– 2 курячі яйця;

– 2 столові ложки сметани 20% жирності;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 15 грамів свіжого кропу або зеленої цибулі;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 3 столові ложки рафінованої олії для смаження.

Приготування: