Всі в захваті від цієї знахідки: пухкі капустяні деруни на сметані без натирання картоплі

Завдяки поєднанню сметани та дрібки харчової соди тісто під час смаження помітно піднімається, тож готові вироби виходять пухкими, соковитими всередині й апетитно хрусткими зовні. Головний секрет вдалої текстури криється в правильній підготовці зимової білокачанної капусти: її попередньо злегка протушковують у невеликій кількості води, щоб пом'якшити щільні волокна, а потім ретельно відтискають.

Adv

Якщо ж використовуєте ніжну молоду капусту, цей етап можна сміливо пропустити й замішувати тісто одразу зі свіжої нарізки.

Як приготувати деруни з капусти?

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 грамів білокачанної капусти;

– 50 мілілітрів питної води для тушкування;

– 2 курячі яйця;

– 2 столові ложки сметани 20% жирності;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 15 грамів свіжого кропу або зеленої цибулі;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/3 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 3 столові ложки рафінованої олії для смаження.

Реклама

Приготування: