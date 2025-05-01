Хрустка ззовні та м'яка всередині: найкращий рецепт картоплі по-селянськи зі скоринкою

Картопля по-селянськи в духовці – це проста, але смачна страва, яку часто подають як гарнір до м'ясних страв, або як самостійну вечерю. Головне, щоб в неї була золотиста та хрустка скоринка, а всередині вона залишалася м'якою.

Не кожному вдається приготувати саме таку картоплю. Тому сьогодні 24 Канал ділиться найкращим рецептом картоплі по-селянськи зі сметанним соусом. Читайте також У весняно-літній сезон обов'язковий до приготування: найсмачніший рецепт зеленого борщу Картопля по-селянськи у хрумкій скоринці Час: 1 година

1 година Порції: 4 – 6 Інгредієнти:

– 9 картоплин;

– 2 зубки часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка солі;

– дрібка перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1/3 чайної ложки орегано;

– 1/3 чайної ложки карі.



Для соусу:

– 3 столові ложки сметани;

– 1/4 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки хмелі-сунелі;

– 1 чайної ложки французької гірчиці;

– 1 чайна ложка натертої цибулі;

– 1 маринований огірок. Приготування: Помийте й просушіть картоплю. Наріжте її дольками, додайте спеції, олію, сіль, натертий часник. Все добре перемішайте й поставте на 30 хвилин, щоб настоялося.

Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом. Поставте в духовку, розігріту до 200 градусів на режим "конвекція". Запікайте 25 хвилин.

Для соусу змішайте сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю та огірок. Подавайте картоплю з соусом. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і камамбер фрі, як в McDonald's.