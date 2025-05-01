Хрустка ззовні та м'яка всередині: найкращий рецепт картоплі по-селянськи зі скоринкою
Картопля по-селянськи в духовці – це проста, але смачна страва, яку часто подають як гарнір до м'ясних страв, або як самостійну вечерю. Головне, щоб в неї була золотиста та хрустка скоринка, а всередині вона залишалася м'якою.
Не кожному вдається приготувати саме таку картоплю. Тому сьогодні 24 Канал ділиться найкращим рецептом картоплі по-селянськи зі сметанним соусом.
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Картопля по-селянськи у хрумкій скоринці
- Час: 1 година
- Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 9 картоплин;
– 2 зубки часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка солі;
– дрібка перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1/3 чайної ложки орегано;
– 1/3 чайної ложки карі.
Для соусу:
– 3 столові ложки сметани;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки хмелі-сунелі;
– 1 чайної ложки французької гірчиці;
– 1 чайна ложка натертої цибулі;
– 1 маринований огірок.
Приготування:
- Помийте й просушіть картоплю. Наріжте її дольками, додайте спеції, олію, сіль, натертий часник. Все добре перемішайте й поставте на 30 хвилин, щоб настоялося.
- Викладіть картоплю на деко, застелене пергаментом. Поставте в духовку, розігріту до 200 градусів на режим "конвекція". Запікайте 25 хвилин.
- Для соусу змішайте сметану, сіль, спеції, французьку гірчицю, натерту цибулю та огірок. Подавайте картоплю з соусом.
Смачного!
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