Не каждому удается приготовить именно такой картофель. Поэтому сегодня 24 Канал делится лучшим рецептом картофеля по-деревенски со сметанным соусом.
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Картофель по-деревенски в хрустящей корочке
- Время: 1 час
- Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 9 картофелин;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка соли;
– щепотка перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1/3 чайной ложки орегано;
– 1/3 чайной ложки карри.
Для соуса:
– 3 столовые ложки сметаны;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки хмели-сунели;
– 1 чайной ложки французской горчицы;
– 1 чайная ложка натертого лука;
– 1 маринованный огурец.
Приготовление:
- Помойте и просушите картофель. Нарежьте его дольками, добавьте специи, масло, соль, натертый чеснок. Все хорошо перемешайте и поставьте на 30 минут, чтобы настоялось.
- Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов на режим "конвекция". Запекайте 25 минут.
- Для соуса смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и огурец. Подавайте картофель с соусом.
Приятного аппетита!
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